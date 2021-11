Derby in serie A2 fra Blue Factor e Alice Cp, Buralli: «Attenti fino alla fine, niente per scontato»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna il derby fra la Blue Factor Castiglione e l’Alice Grosseto in serie A2. L’ultima volta che i due quintetti maremmani si affrontarono in questa categoria risale addirittura alla stagione 1998-99, quando biancocelesti e biancorossi giocarono prima in Coppa di Lega con due vittorie castiglionesi, all’andata al Casa Mora 5-2 e al ritorno 6-3; mentre in campionato fu una vittoria per parte: 8-4 a Castiglione e 6-3 al ritorno nell’ultima giornata. Il match è anche una sfida tra tanti ex nelle due squadre, nel Grosseto il castiglionese doc Francesco Borracelli e poi Michele Achilli (nella doppia veste di giocatore e “allenatore”), Riccardo Salvadori e Michele Nerozzi; nel Castiglione Gigi Brunelli, Carlo Gucci, Michael Saitta e Federico Buralli.

“E’ la partita degli ex, e li temiamo perché sono più esperti di noi – dice proprio Buralli – cosa che a noi manca. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Un derby è una gara particolare e dovremo stare attenti fino al 50esimo minuto, non possiamo dare nulla per scontato”.

Negli ultimi quarant’anni non sono state molte le sfide fra Castiglione e Grosseto. Fra le varie categorie (mai in serie A) serie B che equivale alla serie A2 di oggi si va dal campionato 1980 alla ultima del 2019-20 in serie B con fra Coppa Italia, e la sola d’andata in campionato prima dello stop per il coronavirus. Al netto di qualche dimenticanza si contano 13 vittorie del Castiglione e 5 successi del Grosseto, zero i pareggi.

Per le giovanili stasera l’Under 19 è impegnata al palaForte per riscattare la sconfitta dell’andata (6-5 al Casa Mora) arbitro Massimo Nucifero di Viareggio. Turno di riposo invece per l’Under 17 che tornerà a giocare il 12 dicembre. Sabato trasferta per l’Under15: alle 17 per la settima giornata match a Viareggio contro il Cgc (arbitro Luca Molli di Viareggio). Mentre domenica, per il quinto turno, trasferta a Sarzana per l’Under 11 alle 11,45.

Serie A2

Classifica serie A2 girone B: 9 Gamma Innovation Sarzana* e Blue Factor Castiglione, 8 Decom Roller Matera, 7 Indeco Giovinazzo, 6 Cgc Viareggio* e Sgs Servizi Forte dei Marmi*, 3 Rotellistica Camaiore, 1 Alice Grosseto, 0 Prato Startit+. *una gara in meno, +una gara in più.

Il programma della 5a giornata: 27/11 Blue Factor Castiglione-Alice Cp Grosseto (arbitro Vincenzo Marinelli di Matera), e anticipo 7° giornata Gamma Innovation Sarzana-Decom Roller Matera, Rotellistica Camaiore-Indeco Afp Giovinazzo; 28/11 5° giornata: Gamma Innovation-Prato Startit, Sgs Servizi Forte dei Marmi-Decom Roller Matera, Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo. Riposa Rotellistica Camaiore. Marcatori girone B: 12 12 Vargas (Matera), 8 Buralli (Castiglione), 6 Deinite (Forte Marmi), Milani (Camaiore), Cabiddu (Castiglione).

Serie B

Il campionato inizierà il prossimo 9 gennaio 2022

Under 19

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 16 Sarzana A, 15 Forte dei Marmi, 12 Spv Viareggio, 7 Castiglione, 3 Grosseto, 0 Sarzana B.

Il programma della 7a giornata: Mt Service Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione (arbitro Massimo Nucifero di Viareggio), Cp Grosseto-Spv Viareggio, Gamma Innovation Sarzana A-Gamma innovation Sarzana B.

Under 17 Turno di riposo per la Blue Factor Castiglione

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 12 Follonica B**, 9 Follonica A***, Pumas Viareggio**, 7 Sarzana*, 6 Forte dei Marmi*, 3 Spv Viareggio*, 1 Castiglione. *una gara in meno.

Il programma della 7a giornata: Mt Service Forte dei Marmi-Follonica B rinv. Spv Viareggio-Pumas Viareggio, Gamma Innovation Sarzana-Follonica B. Riposa Blue Factor Castiglione.

Under 15

Classifica campionato under 15: 15 Forte dei Marmi* e Spv Viareggio A, 11 Sarzana*, 10 Follonica*, 6 Castiglione, 4 Cgc Viareggio, 3, Spv Viareggio B, 0 Cp Grosseto*. *una gara in meno.

Il programma della 7a giornata: Gamma Innovation Sarzana-Spv Viareggio A rinv., Cp Grosseto-Spv Viareggio A, Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione, Follonica-Mt Service Forte dei Marmi.

Under 11

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 12 Follonica, 6 Sarzana*, Rotellistica Camaiore** e Castiglione*, 3 Grosseto*** e Forte Versilia Roller, 0 Spv Viareggio****, Cgc Viareggio, Prato*. *una gara in meno.

Il programma della 5a giornata: Cgc Viareggio-Picchianti Cp Grosseto, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione, Rotellistica Camaiore-Follonica, Tipografia Senesi Prato-Forte Versilia Roller.