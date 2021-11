GROSSETO – “Abbiamo raccolto le istanze degli abitanti del Poggio di Roselle, lo stabile assegnato dal Comune di Grosseto per l’emergenza abitativa”, recita la nota di Asia-Usb Grosseto.

“Gli abitanti lamentano da mesi una condizione di insalubrità dettata dalla costante assenza di manutenzione degli infissi degli appartamenti di nuova assegnazione e dei soffitti, diventati oramai permeabili ad ogni pioggia leggera”.

“Acqua nei corridoi – ha proseguito -, blatte e muffa negli appartamenti, pozze nel parcheggio all’esterno dello stabile: è il momento di porre fine a questa condizione di abbandono degli abitanti in emergenza abitativa. Non esistono cittadini di Serie A e di Serie B: è questo quello che i residenti sentono la necessità di dire all’Amministrazione comunale”.

“Ricordiamo che nel 2019 sono terminati i lavori di riqualificazione che avrebbero dovuto ridare dignità al complesso abitativo. I fondi utilizzati erano quelli del Bando delle Periferie vinto dal Comune di Grosseto, che assegnava più di 400.000€ per la risistemazione dello stabile. In realtà i lavori si sono conclusi a metà, con l’ammodernamento di soltanto 1/3 degli appartamenti, questo ha creato una situazione di divisione interna, con alloggi del secondo e terzo piano che ancora pagano di assenza di manutenzione anche decennale”.

“Asia-Usb Grosseto – ha concluso – si impegna per portare all’attenzione del Comune e del Coeso la condizione oramai non più sopportabile di tanti e tanti abitanti in emergenza abitativa a cui è necessaria dare una risposta in tempi rapidi per dare finalmente una condizione dignitosa a tutti gli abitanti”.

Foto di Asia-Usb Grosseto