Una nuova vita per i tuoi giocattoli: saranno donati ai bambini in visita ai loro papà in carcere

MASSA MARITTIMA – Dare una nuova vita ai propri giocattoli e regalare un sorriso a chi ne ha bisogno. È l’iniziativa “Una seconda possibilità per i propri giocattoli” promossa dal Gruppo di Solidarietà Heos e dalla cooperativa Coopthc (Together let’s Help the Community!) in collaborazione con l’Istituto penitenziario di Massa Marittima.

Si potrà donare un proprio giocattolo – in buone condizioni e che non preveda l’uso di batterie – contattando al numero 370.3792052 il Gruppo Solidarietà Heos che provvederà, dopo la necessaria sanificazione, a consegnarlo al carcere massetano. Gli ospiti della struttura potranno a loro volta regalarlo ai propri figli in occasione del prossimo Natale. L’iniziativa andrà avanti non soltanto in occasione del 25 dicembre, ma sarà costante durante l’anno. I bambini e le bambine che durante le festività e anche successivamente entreranno nell’istituto penitenziario per far visita al proprio papà porteranno a casa il bellissimo ricordo di un abbraccio e anche un piccolo e certamente gradito dono.

Chi volesse partecipare attivamente all’iniziativa donando i propri giocattoli potrà rivolgersi al numero 370.3792052 o scrivere alla mail gruppoheos@gmail.com. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: info@coopthc.org