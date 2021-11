Torna la Colletta alimentare: iniziativa doppia con 650 volontari in tutta la Maremma

GROSSETO – Quest’anno, 25esimo anniversario della colletta alimentare e tenendo conto dell’esperienza positiva dello scorso anno, la colletta raddoppia.

«Sabato 27 novembre sarà “il” giorno della Colletta come l’abbiamo sempre vissuta, dal 1997 – dice Vittorio Paris, infaticabile animatore e responsabile della Colletta sul territorio -. In presenza, davanti ai supermercati a proporre il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà. Da domenica 28, fino al 5 dicembre, invece, sarà possibile, sempre presso i supermercati aderenti all’iniziativa, proseguire la colletta con la modalità delle “card” o comunque con una donazione che verrà poi trasformata in cibo».

Tenendo conto della situazione sanitaria, per i volontari sarà necessario essere muniti di green pass o tampone; evitare assembramenti; evitare la partecipazione di minori se non accompagnati; indossare la mascherina.

La Colletta Alimentare si svolgerà secondo modalità ormai collaudate: a tutti coloro che faranno la spesa sabato 27 novembre, i volontari, muniti di un pettorale riconoscibile e coordinati da un capo equipe, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita.

La Colletta 2021 si svolgerà presso 31 punti vendita della provincia: la Coop di via del Commendone (Maremà) e la Coop di via Inghilterra, la Pam di via del Sabotino, le Carrefour di via Einaudi e via Giovanni XXIII, le Conad di via Senegal, via Clodia, via Scansanese e via Aurelia Antica, l’Emi di via Aurelia nord, l’Eurospin di via Smeraldo e di via Teano, la Lidl di via Stati Uniti e Penny Market di via Aurelia Nord in Grosseto; la Pam di via Massetana, la Coop di via M, Chirici, la Lidl di via Amendola e la Conad di via Litoranea a Follonica; le Coop di Massa Marittima, di Castiglione della Pescaia, di Bagno di Gavorrano, di Pitigliano, di Albinia e di Orbetello; le Carrefour di Porto Santo Stefano, Albinia e Pitigliano , l’Eurospin di Castiglione della Pescaia, la Coop di Scansano.

Nei trentuno punti vendita si alterneranno oltre 650 volontari provenienti da esperienze diverse: Centro Solidarietà Alta Maremma di Massa Marittima, San Vincenzo di Follonica, Caritas, Scout ed altri di Follonica, Caritas e San Vincenzo e Misericordia, Albinia e Porto Santo Stefano, il Rotary di Monte Argentario, Orbetello e Pitigliano, Comunità di Nomadelfia, Anteas, Gevocont, la Misericordia di Grosseto, Ceis, le Querce di Mamre, Caritas diocesana e parrocchiali, Gioventù Francescana, Azione Cattolica, fedeli della Chiesa Avventista, Apostolica e Centro Ruah cura/formazione Odv, Comunione e Liberazione, studenti, adulti di Castiglione della Pescaia e Bagno di Gavorrano desiderosi di partecipare a questo grande gesto di carità. Inoltre collaborano a questo gesto l’Amministrazione Comunale, l’Esercito Italiano con il 3°Reggimento “Savoia Cavalleria” ed il Centro Militare Veterinario, Poste Italiane, l’Arciconfraternita di Misericordia, Ceis, Nomadelfia e privati con automezzi e personale per il trasporto di quanto raccolto dai supermercati al magazzino.

Come lo scorso anno i generi alimentari raccolti saranno subito distribuiti agli enti/associazioni caritative della provincia di Grosseto convenzionati con l’associazione Banco Alimentare della Toscana onlus nei primi giorni di dicembre.

«La partecipazione alla Colletta Alimentare – dice ancora Paris – è un segno tangibile di come si possa essere solidali e amici con i più poveri e bisognosi, che sicuramente in questo particolare momento, sono chiamati ad affrontare sacrifici per tirare avanti. La Colletta, negli anni, è diventata un importante gesto che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l’invito ad un gesto concreto di gratuità e condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Durante questa giornata ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Speriamo di fare sempre meglio, grazie anche all’aiuto di ognuno».