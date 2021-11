Spid, arriva lo sportello gratuito per il rilascio della identità digitale

PIOMBINO – Spid rilasciate facilmente con l’assistenza di personale qualificato: è quanto sarà possibile grazie all’attivazione degli sportelli LepidaID a Piombino.

Il Comune ha infatti aderito alla convenzione tra Regione Toscana e Lepida Scpa per la creazione di sportelli dotati di personale adeguatamente formato al fine di promuovere il rilascio della identità digitale unica Spid, Sistema pubblico di identità digitale, per il cittadino.

“Dal 15 novembre è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici online – ha detto il sindaco Francesco Ferrari -, in maniera autonoma e gratuita. Per accedere al servizio è tuttavia necessario essere in possesso di Spid, pertanto abbiamo deciso di agevolare i cittadini nell’ottenimento dell’identità digitale, aderendo alla convenzione tra la Regione e la società Lepida. Il personale addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico verrà formato per conto di LepidaID a cura della Regione Toscana, così da facilitare e assistere i cittadini meno avvezzi alle procedure informatiche nella realizzazione della ormai fondamentale identità digitale”.