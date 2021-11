L’erboristeria Menta & rosmarino dona saponi e creme per le famiglie bisognose della Caritas

GROSSETO – Quando pensiamo ai poveri siamo spesso portati istintivamente a credere che abbiano bisogno fondamentalmente di cibo. E’ così, certo, ma non basta. La dignità di una persona passa da tante cose, come ognuno di noi che è in grado di condurre una vita sufficientemente normale sa bene. Ad esempio la cura del proprio corpo e del proprio aspetto. Lavarsi, curare la pelle, i propri capelli… insomma, prendersi cura di sé come facciamo abitualmente.

Ecco perché acquista un significato particolare la scelta di Serena Remi, titolare dell’erboristeria “Menta e Rosmarino”, in via Calabria, a Grosseto, di donare a Caritas campioni di prodotti per l’igiene e la cura del corpo, da mettere a disposizione delle famiglie che frequentano la Bottega della solidarietà di via Pisa.

Nei giorni scorsi la prima consegna: circa 1500 campioncini tra saponi, bagnoschiuma, shampoo, creme. Tutti di qualità.

“Non possiamo che ringraziare – dice Loredana Sauna, responsabile della Bottega – per questo gesto di sensibilità. Solitamente fatichiamo di più, anche quando facciamo le raccolte, a ricevere prodotti per l’igiene e il fatto che la titolare di un’erboristeria abbia pensato a noi ci fa davvero molto piacere. Speriamo che sia di stimolo anche ad altri imprenditori del commercio”.

“Igiene, alimentazione e indumenti sono tutti aspetti che insieme incidono sul benessere e la qualità della vita delle persone – afferma Serena Remi, titolare dell’erboristeria Menta & Rosmarino –. Purtroppo i beni di prima necessità, anche quelli più economici, non sono accessibili per tutti. Con questo piccolo gesto mi auguro di regalare, per Natale, un po’ di calore e di attenzione alle persone più bisognose, che hanno dovuto rinunciare alla cura del corpo per motivi di indigenza.”