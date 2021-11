FOLLONICA – Via Bicocchi chiusa al traffico nel tratto davanti a piazza Vittorio Veneto questa mattina per la rottura di un tubo da gas durante i lavori stradali.

Durante alcuni scavi, in abito dei lavori in corso in questi giorni in città, si è rotto accidentalmente un tubo del gas.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Follonica per mettere in sicurezza l’area, ma l’intervento non è stato necessario perché la ditta aveva interrotto immediatamente l’erogazione del gas.

Sono intervenuti inoltre gli agenti della Polizia municipale che hanno transennato l’area e chiuso al traffico il tratto stradale per il tempo della riparazione del guasto.

In questi minuti la strada dovrebbe riaprire al traffico.