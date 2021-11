“Il volo delle farfalle”: ecco il progetto della commissione Pari opportunità per gli studenti

GAVORRANO – «La violenza sulle donne è diventata un’emergenza. Ogni tre giorni una donna viene brutalmente uccisa e nella maggior parte dei casi il proprio carnefice è colui che ama o ha amato tanto, al punto di annullare la propria esistenza.

I numeri aumentano se si pensa anche al numero delle donne che – vittime di altrettanto brute violenze psicologiche – sono costrette a morire dentro e restano prigioniere nel loro dolore silente e nella paura, che impedisce loro di dire basta o di chiedere aiuto».

Così la commissione Pari opportunità di Gavorrano in una nota in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

«La giornata internazionale che, come ogni anno, si celebrerà domani, 25 novembre – scrivono -, è solo un’occasione per parlarne e riflettere; un’ulteriore occasione per sensibilizzare ognuno di noi al dramma che troppo spesso colpisce le donne.

È necessario intervenire non solo con strumenti di repressione ma anche con misure di prevenzione che non possono non passare dalla promozione e promulgazione di un’educazione al rispetto e di una cultura improntata alla parità di genere».

«Questo percorso deve necessariamente partire dalle giovani generazioni e per questo la nostra Commissione quest’anno ha deciso di promuovere e condividere con alcune classi della scuola media dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Gavorrano un progetto dal titolo “Il Volo delle Farfalle a Gavorrano”».

Gli studenti, con la guida e l’aiuto delle insegnanti del plesso minerario, hanno realizzato degli elaborati artistici, letterali e digitali sul tema proposto. «La nostra commissione valuterà entro la fine della prossima settimana i lavori pervenuti, per poi assegnare tre premi (uno per ciascuna categoria). Si tratta in particolare di tre Pc ed ognuno verrà assegnato alla classe che si aggiudicherà il premio».

Il tutto è stato possibile grazie al contributo finanziario messo a disposizione della commissione Pari opportunità del Comune di Gavorrano.

«Il 6 dicembre 2021 – aggiungono – presso il teatro comunale di Gavorrano si svolgerà la cerimonia per la consegna dei premi che sarà senz’altro ulteriore occasione di confronto e di sensibilizzazione rispetto al tema delle violenza di genere. Un sentito ringraziamento al corpo docente e alla dirigenza della scuola media di Gavorrano che hanno accolto il nostro progetto e si sono adoperati a trasmettere ai ragazzi il messaggio di sensibilizzazione ai principi della parità di genere».