BRACCAGNI – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, interviene sul caso del cavalcavia di Braccagni, dove i pali della luce si trovano in mezzo alla carreggiata della nuova strada.

«Abbiamo già chiarito nei mesi scorsi di non avere alcuna responsabilità tecnica in merito all’accaduto e di aver collaborato in modo costruttivo alla risoluzione del caso – scrive la società in una nota -. A tal proposito, l’azienda precisa che a luglio RFI ha accettato rapidamente il preventivo, a valle del quale è partito l’iter autorizzativo. L’azienda elettrica ha ricevuto recentemente l’ultimo permesso da parte degli enti competenti ed ha immediatamente operato per la programmazione dell’intervento, che è di natura complessa e deve essere organizzato con tutti gli accorgimenti tecnici del caso».

«Nei giorni scorsi – aggiunge Enel – l’esecuzione del lavoro è stata calendarizzato e consegnata all’impresa appaltatrice, che avvierà le operazioni a breve. E-Distribuzione ha già informato di ogni dettaglio la direzione lavori di RFI, con cui vi è una costante collaborazione».