Vaccini: in Maremma superate le 18mila terze dosi

GROSSETO – Sono 180.064 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+206 rispetto a venerdì 19 novembre, quando erano 179.858), 166.490 le seconde (+525 rispetto a venerdì scorso, quando erano 165.965). La prima dose è stata inoculata all’82,3% degli abitanti, mentre la seconda al 76,2% (venerdì erano rispettivamente 82,3% e 75,9%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 18.638 (+1.578, venerdì erano 17.060).

Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), le percentuali crescono e con le prime dosi in Maremma si arriva al 90,5%. L’83,7% della popolazione vaccinabile, invece, ha effettuato anche la seconda.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi

Fascia 90+ 3.269 (venerdì 3.264)

Fascia 80-89 15.639 (venerdì 15.632)

Fascia 70-79 25.744 (venerdì 25.730)

Fascia 60-69 27.621 (venerdì 27.605)

Fascia 50-59 31.349 (venerdì 31.316)

Fascia 40-49 27.521 (venerdì 27.482)

Fascia 30-39 19.206 (venerdì 19.170)

Fascia 20-29 17.375 (venerdì 17.356)

Fascia 12-19 12.340 (venerdì 12.303)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi

Fascia 90+ 3.193 (venerdì 3.192)

Fascia 80-89 15.487 (venerdì 15.477)

Fascia 70-79 24.229 (venerdì 24.170)

Fascia 60-69 24.262 (venerdì 24.130)

Fascia 50-59 29.421 (venerdì 29.357)

Fascia 40-49 25.750 (venerdì 25.673)

Fascia 30-39 17.599 (venerdì 17.524)

Fascia 20-29 15.666 (venerdì 15.607)

Fascia 12-19 10.883 (venerdì 10.835)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi

Fascia 90+ 2.203 (venerdì 2.119)

Fascia 80-89 9.506 (venerdì 9.018)

Fascia 70-79 2.051 (venerdì 1.716)

Fascia 60-69 1.573 (venerdì 1.386)

Fascia 50-59 1.477 (venerdì 1.250)

Fascia 40-49 916 (venerdì 765)

Fascia 30-39 573 (venerdì 503)

Fascia 20-29 319 (venerdì 284)

Fascia 12-19 20 (venerdì 19)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 627.228 prime dosi, 576.810 seconde dosi e 74.105 terze dosi (626.570 prime dosi, 575.084 seconde dosi e 68.403 terze dosi).