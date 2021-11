Pista ciclabile di Baratti: assegnati i lavori per la realizzazione del primo lotto

PIOMBINO – È terminata la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del primo lotto della pista ciclabile che collegherà Populonia Stazione alla rotatoria di Baratti: sono adesso in corso le procedure per la verifica dei requisiti della ditta Cadelago Srl.

“Sono in corso le verifiche dei requisiti della ditta vincitrice della gara – ha detto assessore ai Lavori pubblici Marco Vita –, in attesa di dare il via a quest’opera molto attesa dai cittadini, che permetterà di favorire e valorizzare la mobilità dolce in un’area preziosissima dal punto di vista ambientale e culturale. Il progetto infatti prevede l’utilizzo di materiali ecosostenibili e mira a diminuire l’intenso traffico di autovetture nel periodo estivo, causa di disagi e inquinamento”.

L’avvio dei lavori è previsto per i primi mesi del prossimo anno, previa verifica degli ultimi dettagli con la Provincia di Livorno da parte del Comune di Piombino.