Illuminazione potenziata e una nuova telecamera in via Roma: «Grazie all’amministrazione»

GROSSETO – “Abbiamo appreso della volontà del Comune di Grosseto di potenziare l’illuminazione di Piazza Ferretti e di installare una nuova telecamera in via Roma. Il Nucleo del vicinato della via intende ringraziare il sindaco del Comune di Grosseto e l’assessore alla Sicurezza per aver risposto degnamente alle nostre richieste e per l’impegno che il Comune sta profondendo per la causa di via Roma, una delle più importanti del “cuore” della nostra Città, a tutela dei residenti e dei commercianti”, a parlare il coordinatore Nucleo del controllo del vicinato di via Roma Gabriele Montagnani.

“L’obiettivo condiviso è quello di cercare ogni strumento necessario a renderla più sicura, e decorosa – prosegue -. In generale stiamo notando, inoltre, una consistente presenza di pattuglie delle Forze dell’ordine che controllano il quartiere, anche senza essere state chiamate dai cittadini, segno anche questo di una maggiore attenzione da parte di tutte le nostre autorità e della Prefettura”.

“I nuovi impianti saranno installati all’altezza di piazza Ferretti, davanti all’Agenzia delle Entrate, dove sono state segnalate più volte situazioni di degrado, con persone che bivaccano, ubriachi che fanno i loro bisogni dove capita e che abbandonano in giro bottiglie e rifiuti vari. La situazione spesso si complica la sera, specie nei fine settimana, quando gli spacciatori si nascondono proprio nei dintorni del seminterrato del palazzo”, conclude Montagnani.