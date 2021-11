Il ristorante Caino ottiene le tre forchette del Gambero rosso

GROSSETO – È uscita la guida ai ristoranti d’Italia 2022 del Gambero rosso e tra i 40 migliori ristoranti della Penisola troviamo il ristorante Da Caino, di Montemerano, nel comune di Manciano.

La 32esima edizione della guida fa una fotografia della buona ristorazione ed enogastronomia italiana, con new entry e nuove aperture.

Tra nomi celebri quali Cracco e Cannavacciuolo, però, la cucina della chef stellata Valeria Piccini è una conferma di anno in anno. Qui la tradizione, l’amore per la Maremma e per i suoi prodotti sono di casa (www.dacaino.com/).

Se Gambero rosso ha reso noti i nomi top, all’interno della guida possiamo trovare tanti altri ristoranti o osterie della nostra terra: e allora l’invito è a voi ristoratori. Se siete entrati nella guida Gambero rosso, che sia la prima volta o sia una riconferma, scriveteci, fateci sapere il nome del vostro ristorante, dove si trova, il numero di telefono, se entrate per la prima volta nella celebre guida e quante forchette (o gamberi) vi sono stati assegnati.

• Il primo che ha risposto al nostro appello è il ristorante Grantosco di Grosseto, in via Solferino, che ha ricevuto “due gamberi” e che è inserito nella guida dal 2013.

Per inviarci le vostre segnalazioni:

Whatsapp: 334.5251000

Mail: redazione@ilgiunco.net