Footgolf, i veterani gavorranesi sbancano Rimini al campionato Interregionale

GAVORRANO – Giornata strepitosa per gli atleti maremmani di Siena e Terre di Maremma quella di domenica 21 novembre al Golf Club Verucchio di Rimini, dove era in programma l’ultima tappa del campionato Interregionale 2021 AIFG. Oltre ai podi di giornata nelle varie categorie, gli atleti scesi sul bel campo di Verrucchio si giocavano anche i podi nelle classifiche finali della stagione interregionale 2021.

La prima bella notizia della giornata arriva con la vittoria finale nella categoria HCP di Giacomo Fillini che con una gara impeccabile e grazie ad un – 7 sotto il par, si piazza al quarto posto assoluto di giornata, vincendo meritatamente la classifica finale HCP, frutto di una stagione impeccabile che lo ha visto sempre tra i protagonisti in un crescendo di forma che fa ben sperare per il futuro.

La seconda bella soddisfazione arriva nella categoria Over 45, grazie a Paolo Matteini , che con una bella prova ed un – 8 sotto il par, porta a casa il terzo posto assoluto di giornata, il primo posto nella categoria Over 45, il primo nella categoria Argento ed il terzo posto di stagione nella categoria Over 45.

Non delude l’altro gavorranese Antonio Melillo, che con un buon -5 colpi sotto il par, arriva primo di giornata nella categoria Over 50, secondo di giornata nella categoria HCP e soprattutto porta a casa un terzo posto finale di stagione nella categoria Over 50, podio che all’inizio della gara pareva quasi impossibile da raggiungere visti gli oltre 40 punti che lo distaccavano prima del via dal terzo in classifica.

La quarta soddisfazione arriva dallo scarlinese Maurilio Ceccherini che conquista la terza posizione di giornata nella categoria Over 55.

Altra soddisfazione che lascia un po’ di amaro in bocca, il secondo posto di giornata a squadre grazie ai risultati di Matteini – 8, Montagnani -7, Fillini -7 e Melillo -5: colpaccio sfiorato di soli due colpi.

La ciliegina sulla torta la mette il follonichese Samuele Bogi, che grazie ad una buona stagione si qualifica tra i migliori 16 footgolfers dell’Interregionale e andrà a giocarsi il 26/27 febbraio 2022 al Golf Club Terre dei Consoli, il 6° Italian FootGolf Masters.

Intanto domenica 28 novembre presso il Golf Club Toscana il Pelagone, si disputerà l’ultimo atto del Campionato Regionale Toscano 2021, nel quale i maremmani saranno impegnati sul percorso di casa con i colori di FootGolf Cecina.