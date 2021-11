Cacciatore trovato morto nel bosco con una ferita alla nuca

CINIGIANO – Aggiornamento ore 18.36: Si chiamava Marco Tommasi l’uomo trovato morto nei boschi di Cinigiano. L’uomo viveva a Grosseto ed era molto conosciuto in città.

News ore 18.20: Si trovava nel bosco con una squadra che pratica la caccia di selezione il cacciatore trovato morto nel bosco. Sembra che i compagni lo chiamassero alla radiolina e lui non rispondesse e quando sono arrivati alla sua posta l’hanno trovato morto.

News ore 17.20: Un cacciatore di 61 anni è stato trovato morto nei boschi di Cinigiano. L’uomo, residente a Grosseto, avrebbe una ferita che non si sa ancora se di arma da fuoco o se sia caduto contro qualcosa.

La ferita si troverebbe sulla nuca dell’uomo, ciò che esclude un gesto volontario, ma la dimensione non sarebbe tale da far pensare ad un colpo da breve distanza. Potrebbe trattarsi di una scheggia che, in maniera accidentale, potrebbe aver colpito l’uomo di rimbalzo.

Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte e i carabinieri che indagano sulla dinamica dei fatti.