Suolo pubblico, bocciata la “mozione Cerboni”: «Ripicca politica a discapito delle attività economiche»

GROSSETO – «Edicole, bar, ristoranti, cantieri edili non avranno per il 2022 le stesse agevolazioni degli ultimi cinque anni. La maggioranza al Comune di Grosseto ha respinto la “mozione Cerboni” per proseguire sulle riduzioni tariffarie sul suolo pubblico introdotte fin dal 2017 e, persino, per confermare la possibilità di ampliamento gratuito fino alla triplicazione delle occupazioni (contestato, in particolare, dalla Lega), per il distanziamento Covid».

Così il consigliere comunale Giacomo Cerboni (Lega) dopo il consiglio di questa mattina.

«Si tratta di un atto pesante – commenta – che mette in discussione le politiche tributarie del Comune e che crea un aumento degli oneri a carico delle attività economiche del territorio. Tutto questo solo perché la mozione è stata presentata solo su mia inziativa, ma non per il merito della proposta. Le attività economiche non possono rimetterci per le ripicche della politica; se una proposta è buona va votata, indipendentemente da chi e come la presenta».