Sarzana fermato, pareggi per gli Under 19 e gli Under 17 dell’Hc Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel fine settimana spicca la vittoria della formazione di serie A2 di Massimo Bracali: il successo per 7-6 sulla Rotellistica Camaiore vale anche il primo posto in classifica. In chiaro scuro i risultati delle giovanili. L’Under 19 ha sprecato un’occasione contro il Sarzana privo del bomber Cardella, con i liguri capaci di recuperare due gol nel finale e chiudere sul 3-3. Bel pareggio, sempre con il Sarzana, nell’Under 17: in questo caso sono stati caparbi i biancocelesti a recuperare nel finale suo rossoneri chiudendo sul 5-5. Niente da fare invece nell’Under 15, che ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa del nonno di un giocatore, anche se contro il Follonica c’è stato equilibrio per tutti i 50′, con il castiglione forse troppo sciupone. Rinviata per alcuni bimbi malati nel Cp Grosseto la gara dell’Under 11.

Serie A2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Donnini; Gucci, Piro, Maldini, Buralli, Santoni, F.Montauti, Cabiddu, Brunelli. All. Bracali.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Bandieri, Venè; M.Raffaelli, Antonelli, M.Giorgi, Milani, Benedetti, M.Pardini, Tirinnanzi, N.Mattugini. All. Guidi.

ARBITRO: Marinelli di Matera.

RETI (pt (2-2) 4’33 Buralli (C), 13’22 Milani (RC), 21’08 Brunelli (C), 22’15 Tirinnanzi (RC); st 0’05” Maldini (C), 0’30” rig. Buralli (C), 1’29 e 3’46 Milani (RC), 7’13 rig. Buralli (C), 13’23 pp Benedetti (RC), 16’55 Buralli (C), 17’45 Milani (RC), 20’07 Cabiddu (C).

I risultati della 4a giornata: Prato Startit-Cgc Viareggio 0-1, Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore 7-6, Indeco Afp Giovinazzo-Sgs Forte dei Marmi 2-4, Alice Grosseto-Decom Roller Matera 5-5. Riposa Gamma Innovation Sarzana. Recupero 2° giornata Prato Startit-Decom Roller Matera 2-4.

Classifica serie A2 girone B: 9 Gamma Innovation Sarzana* e Blue Factor Castiglione, 8 Decom Roller Matera, 7 Indeco Giovinazzo, 6 Cgc Viareggio* e Sgs Servizi Forte dei Marmi*, 3 Rotellistica Camaiore, 1 Alice Grosseto, 0 Prato Startit+. *una gara in meno, +una gara in più.

Serie B

Classifica coppa Italia serie B girone H 4° giornata: 12 Yankee Follonica, 6 Rizzo Costruzioni Prato, 0 Blue Factor Castiglione.

Under 19 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs GAMMA INNOVATION SARZANA 3-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Grossi; Della Giovampaola, M.Mantovani, Onori, Santoni, F.Montauti, L.Mantovani, Guarguaglini, E.Perfetti. All. Gucci.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Mechini, Dal Torrione; Carrieri, Angeletti, Baldocchi, Marchetti, Pezzini. All. M.Bertolucci.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 3’15 Guarguaglini (C), 18’08 Santoni (C); st 1’35 Carrieri (S), 17’20 F.Montauti (C), 22’11 e 23’48 rig. Marchetti (S).

I risultati della 6a giornata: Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana A 3-3, Mt Forte dei Marmi-Hobbystore Cp Grosseto 4-3, Gamma Innovation Sarzana B-Spv Viareggio 4-10.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 16 Sarzana A, 15 Forte dei Marmi, 12 Spv Viareggio, 7 Castiglione, 3 Grosseto, 0 Sarzana B.

Under 17 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs GAMMA INNOVATION SARZANA 5-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Grossi; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Burroni, Ren, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Andreoni, Setola; Zamperini, T.Pistelli, Lavagnetti, Vanello, D’Elia, Angeletti. All. M.Pistelli.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-4) 13’14, 13’29 e 16’42 Lavagnetti (S), 18’20 rig. Cardi (C), 20’46 rig. Lavagnetti (S); st 10’39 pp L.Mantovani (C), 12’43 Lavagnetti (S), 13’02 L.Mantovani (C), 17’06 Pomella (C), 23’03 Cardi (C).

I risultati della 6a giornata: Follonica B-Spv Viareggio 5-0, Follonica A-Mt Forte dei Marmi 11-1, Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana 5-5. Riposa Pumas Viareggio.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 12 Follonica B**, 9 Follonica A***, Pumas Viareggio**, 7 Sarzana*, 6 Forte dei Marmi*,

3 Spv Viareggio*, 1 Castiglione. *una gara in meno.

Under 15 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs FOLLONICA 7-9

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Berni, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Marco Mantovani.

FOLLONICA: Riva, Santini; Frare, R.Biancucci, T.Bracali, Barbato, Malvezzi, Del Viva, Asta. All. Guerrieri.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-3) 9’21 Malvezzi (F), 9’39 pp Cornacchini (C), 17’21 R.Biancucci (F), 17’56 Mugnai (C), 21’09 T.Bracali (F); st 7’46 Malvezzi (F), 10’05 e 12’51 T.Bracali (F), 13’08 Cornacchini (C), 13’48 Mugnai (C), 14’36 Cornacchini (C), 18’02 Malvezzi (F), 19’08 T.Bracali (F), 20’36 Malvezzi (F) 21’00 rig. e 24’57 rig. Cornacchini (C).

I risultati della 6a giornata: Bora Bora Cp Grosseto-Spv Viareggio A 0-12, 22/11 Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana, Blue Factor Castiglione-Follonica 7-9, Cgc Viareggio-Spv Viareggio B 6-10.

Classifica campionato under15: 15 Forte dei Marmi* e Spv Viareggio A, 11 Sarzana*, 10 Follonica*, 6 Castiglione, 4 Cgc Viareggio, 3, Spv Viareggio B, 0 Cp Grosseto*. *una gara in meno.

Under 11 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs PICCHIANTI CP GROSSETO RINVIATA

I risultati della 4a giornata: Forte Versilia Roller-Gamma Innovation Sarzana 1-9, Blue Factor Castiglione-Picchianti Cp Grosseto rinviata, Rotellistica Camaiore-Tipografia Senesi Prato 15-2, Follonica-Cgc Viareggio 13-4.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 12 Follonica, 6 Sarzana*, Rotellistica Camaiore** e

Castiglione*, 3 Grosseto*** e Forte Versilia Roller, 0 Spv Viareggio****, Cgc Viareggio, Prato*. *una gara in meno.