Mozione suolo pubblico, Vivarelli Colonna: «Polemiche sterili e superflue»

GROSSETO – “Voglio spiegare le motivazioni che hanno portato alla bocciatura della mozione sulle agevolazioni sul suolo pubblico per l’anno 2022 presentata oggi in Consiglio comunale”, così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dopo la bocciatura della mozione presentata dal consigliere leghista Giacomo Cerboni.

“Innanzitutto è mia intenzione rassicurare gli imprenditori e gli esercenti – prosegue -: l’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto il tessuto economico cittadino, soprattutto durante i mesi del lockdown, i più duri della pandemia, e sta continuando a lavorare alacremente a misure di sgravi fiscali e contributi anche in questa delicata fase di rilancio. È quindi nostra ferma intenzione non solo confermare le azioni compiute fino ad oggi, ma addirittura fare di meglio, se possibile”.

“Siamo persone serie – va avanti il sindaco -, abbiamo sempre messo la faccia per sostenere fatti concreti, non parole. Vogliamo dare alle imprese locali una risposta sorretta da certezze e dalla verità dei fatti: ed è per questo che, in assenza di un bilancio previsionale che tenga conto dei fabbisogni delle necessità della città nella sua interezza e che ci restituisce una visione chiara e precisa delle risorse che abbiamo a disposizione, oggi era impossibile votare a favore della mozione proposta”.

“Ripeto: oggi, senza approvazione del bilancio previsionale. Non per sempre. Per questo motivo ogni possibile polemica, in particolare quelle a sfondo politico che possono derivare da quanto accaduto oggi in consiglio, sono sterili e superflue: lo sapete, l’Amministrazione comunale ha a cuore lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della città; farà tutto il possibile per essere al fianco delle imprese locali e sarà sempre disposta a valutare ogni possibile azione di sostegno concreto alle aziende, ma con le dovute e giuste tempistiche e attenzione alle circostanze”, conclude Vivarelli Colonna.