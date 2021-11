Manca la linea telefonica e quella internet: «Siamo isolati. Problemi anche con bancomat e farmacia»

RIBOLLA – Niente linea telefonica fissa e neppure internet. Ribolla da due settimane risulta isolata. La linea Tim non funziona con enormi disagi per i cittadini.

«Sono già state effettuate diverse segnalazioni dagli utenti ma senza nessuna risoluzione al problema da parte del gestore» afferma un lettore. «Il problema – gli fa eco un’altra lettrice – si riscontra in tutta una serie di altri contesti: il bancomat ad esempio non da la schermata e se vai in farmacia non possono stamparti la ricetta».