Hub di Spergolaia chiuso, l’Asl risponde: «Domenica non erano previste vaccinazioni»

ALBERESE – In merito alla chiusura dell’hub vaccinale di Spergolaia ad Alberese vicino Grosseto domenica 21 novembre, l’Azienda Usl Toscana sud est precisa che «In quella giornata il centro vaccinale era chiuso perché non c’era nessuna prenotazione».

«Tuttavia – aggiunge l’Asl – per domenica 21 erano stati effettivamente programmati 24 appuntamenti per la somministrazione della seconda dose; appuntamenti che però erano stati rinviati ad oggi lunedì 22 novembre pomeriggio. Le persone interessate dal cambio di data sono state tutte avvisate giovedì 18 novembre tramite un sms; messaggio ripetuto anche venerdì 19 sempre con un altro sms in cui si ricordava ora e data del nuovo appuntamento».

«Malgrado l’invio dei messaggi alcuni cittadini si sono comunque presentati domenica alla Spergolaia per effettuare la vaccinazione probabilmente per un disguido tecnico. Di questo l’Asl Toscana sud est si scusa con gli interessati e informa che queste persone sono state contattate telefonicamente con la comunicazione del nuovo orario per fare il vaccino».