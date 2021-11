Contributi per chi non è allacciato al teleriscaldamento: ecco come ottenerli

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Cosvig, di concerto con il Comune di Monterotondo Marittimo, ha pubblicato un bando che prevede l’erogazione di contributi economici per gli immobili non allacciati al teleriscaldamento geotermico, che utilizzano comunque altre fonti di energie rinnovabili. Il contributo è a parziale copertura delle spese sostenuto per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo è impegnato da tempo in un percorso di buone pratiche in campo ambientale che nel 2019 ci hanno portato a vincere il premio nazionale Comuni Virtuosi. – afferma il sindaco Giacomo Termine – Crediamo molto in questo percorso e lo stiamo portando avanti con il massimo impegno, attraverso iniziative che riguardano la mobilità e l’educazione ambientale, ma anche con gli incentivi. Questo bando ad esempio è teso a promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.”

Il contributo può essere concesso ai soggetti proprietari o aventi titolo di immobile catastalmente censito nel Comune di Monterotondo Marittimo, non allacciato al teleriscaldamento, né connesso direttamente a conduttura Enel di vapore/fluido geotermico. Il contributo è concesso esclusivamente per l’immobile di residenza e il richiedente dovrà risiedere nell’abitazione almeno dal 15 ottobre 2018.

Il combustibile utilizzato deve rientrare nelle categorie legna da ardere; biomassa di origine legnosa (nocciolino, pellet, cippato etc); o biomassa originaria da scarti agroalimentari di provenienza interna alla regione Toscana.

Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta con previsione di un aumento del 10% nel caso in cui il combustibile sia acquistato da un produttore con sede legale e operativa nel comune di Monterotondo Marittimo. E comunque il contributo massimo erogabile a domanda è di 900 euro, che può salire di ulteriori 100 euronel caso dell’acquisto del combustibile da produttore locale.

Le domande devono pervenire entro il 31 luglio 2022, in una delle seguenti modalità: per posta elettronica certificata a posta@pec.cosvig.it, oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo corriere o con consegna a mano al seguente indirizzo: Sportello Energia, Comune di Monterotondo Marittimo, via Licurgo Bardelloni 64, 58025 Monterorondo Marittimo.

Al seguente link è pubblicato il bando e il modello di domanda: https://www.cosvig.it/bando/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-per-le-spese-relative-ai-consumi-per-il-riscaldamento-domestico-e-acqua-calda-sanitaria-tramite-fonti-energetiche-rinnovabili-nel-comune-di-monte-2/