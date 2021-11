Cerca di uscrire dal bosco ma entra sempre più dentro: donna si perde e cala la notte

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 22 novembre 2021" su Spreaker.

MANCIANO - Pensava di riuscire a uscire dal bosco. Del resto quei sentieri li conosceva. Ma quando è calata la sera ha perso completamente l'orientamento, e invece di imboccare la strada verso casa si è inoltrata sempre più nel fitto del bosco.

Una donna di 55 anni, di Orbetello, qualche giorni fa aveva deciso di trascorrere qualche ora nella natura, a cercare funghi, in un bosco di Manciano. quando però ha deciso di tornare a casa ha perso l'orientamento. Era tardo pomeriggio, ed il calare del sole aveva contribuito a confondere la donna, che ben conosceva quei sentieri. La signora, agitata, ha iniziato quindi a vagare per i boschi, sicura di riuscire ad uscirne, addentrandosi invece sempre più fino a perdere definitivamente la strada.

In un attimo di lucidità ha contattato il compagno, spiegandogli la situazione e chiedendo aiuto. L’uomo ha contattato immediatamente la centrale operativa dei Carabinieri di Pitigliano, al numero di emergenza 112, riferendo la situazione in cui si trovava la compagna: sola nel bosco, al buio e con la temperatura che iniziava ad abbassarsi.

I Carabinieri hanno così avviato immediatamente le operazioni di ricerca, mettendosi in contatto con la donna al telefono. I militari, oltre a rassicurarla, hanno detto alla donna di fermarsi e non procedere oltre, in modo da evitare di rendere inutili o poco efficaci le ricerche.

La signora, confortata dall’operatore dell’Arma, si è quindi calmata, fermandosi in un punto in cui la ricezione del telefono cellulare era sufficiente, riuscendo così ad inviare ai militari la sua posizione tramite il telefono. Sfruttando il dato fornito, i militari hanno raggiunto la località suggerita dalle coordinate Gps, fino al delimitare della strada, la strada regionale 74 “maremmana” nel comune di Manciano, da cui poi è stato necessario procedere a piedi, addentrandosi nella boscaglia con delle torce.

Le ricerche hanno infine avuto l’esito sperato: un Carabiniere è riuscito poco dopo a raggiungere la donna, infreddolita e spaventata, che è stata poi aiutata ad uscire dalla macchia, sorretta anche fisicamente dal militare vista la stanchezza e lo spavento. Fuori dal bosco, ad attenderla vi era il compagno ma anche personale medico del 118, che ha subito visitato la signora. Fortunatamente non aveva riportato alcuna lesione, era solo molto spaventata ma grata dell’intervento dei Carabinieri, che in breve tempo dalla chiamata erano riusciti a raggiungerla e a trarla in salvo.