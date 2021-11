Trasferta al Franchi per gli Esordienti dell’Invictasauro per applaudire la Fiorentina

GROSSETO – Bella trasferta a Firenze per gli Esordienti 2009 e 2010 della Asd Invictasauro di Grosseto, invitati dalla ACF Fiorentina, ad assistere alla partita di campionato di serie A tra la formazione viola e il Milan.

I ragazzi, accompagnati dal responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni e dai mister Silvio Mantiglioni, Cristiano Papini, Luca Niccolini, Andrea Fiaschi e Francesco Caporossi, hanno potuto assistere ad una gara molto bella e con ben sette goal. La cornice della partita è stata veramente spettacolare, molti ragazzi erano alla loro prima esperienza di una gara di serie A e la ricorderanno per molti anni.

La serata si è conclusa con l’incontro casuale nei pressi dello stadio, con Borja Valero, ex giocatore di Fiorentina (2012-’17 e 2020-’21) e Inter (2017-’20), persona splendida che ha consentito alla comitiva di fare foto e di avere il suo autografo alleviando l’amarezza di chi era triste per la sconfitta ospite e invece chi felice per la vittoria della Fiorentina.

Questi i ragazzi presenti: Pantalei, Santovito, Gerunda, Bardini, Video, Bracalari, Saloni, Cinelli, Redaelli, D’Andria, Mafficcini, Tiberi, Santi, Mena, Turco, Rotelli, Marcone, Fusini, Esposito, Cannelli, Porfiri, Ennached, Begnardi, Scartabelli, Kopshti, Sorbo, Toni, Crisciolo e Cassarà.