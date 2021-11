Primo punto per il Circolo Pattinatori Alice, bella gara contro la big Matera

GROSSETO – Alice Grosseto disputa la più bella partita della stagione e conquista il primo punto nel campionato di serie A2 al termine di una gara intensa e anche di buona qualità contro il Roller Matera. Achilli e i suoi compagni hanno ribattuto colpo su colpo contro un avversario che meritatamente occupa le prime posizioni della classifica. I grossetani si sono trovati tre volte avanti e due volte sotto e il pareggio rispecchia dunque i valori fin in pista.

Equilibrata la prima parte del match, con i ragazzi guidati dalla panchina da Stefano Paghi due volte in vantaggio e ripresi dagli avversari. Il Roller Matera, che nella gara di sabato sera, recupero della seconda giornata, ha espugnato la pista di Prato, ha chiamato al lavoro Tommaso Bruni con un bel tiro di Vargas all’8′.

È però Alice a portarsi in vantaggio al 12′ con una bella azione personale di Michele Nerozzi che supera in slalom alcuni avversari e batte imparabilmente Pozzato. Dopo un buon intervento su Alfieri, ci pensa l’argentino Vargas a pareggiare i conti. Alice continua a giocare bene e con un gran contropiede Salvadori riporta avanti i grossetani, ma prima della fine del tempo arriva il pareggio di Rondinone.

E lo stesso Rondinone, dopo appena 89 secondi nella ripresa, porta per la prima volta in vantaggio il Roller Matera. Una bella combinazio Salvadori-Nerozzi consente ad Alice di firmare il 3-3. Al 6′ Bruni salva la porta sulla punizione di prima battuta da Vargas. Al 13′ anche Achilli si fa ipnotizzare da Pozzato e si fa parare la punizione di prima.

In velocità Vargas supera Salvadori e mette in rete il 4-3. Il Circolo Pattinatori non molla ed anzi nel giro di 27 secondi cambia il volto alla partita: Borracelli prima fa secco Pozzato, poi sfrutta uno splendido assist di Achilli per segnare il 5-4. Vargas trova il 5-5 che alla fine accontenta tutti.

Circolo Pattinatori Alice-Decom Roller Matera 5-5

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Achilli, Alfieri, Nerozzi, Salvadori, Leonardo Ciupi, Borracelli, Giusti. All. Stefano Paghi.

ROLLER MATERA: Sacco, Pozzato; Spurio, La Polla, Rondinone, Ferrara, Vargas, Rispogliati, Strammiello, Giovanni Antezza. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Alfonso Rago di Giovinazzo.

RETI: nel p.t. 11’06 Nerozzi, 15’13 Vargas, 19’47 Salvadori, 22’15 Rondinone; nel s.t. 1’29 Rondinone, 3’05 Nerozzi, 10’32 Vargas, 15’31 Borracelli, 15’58 Boccacelli, 19’07 Vargas