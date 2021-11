Grosseto, reazione tardiva: il Montevarchi vince 2-1

GROSSETO – Troppo brutto il Grosseto visto nel primo tempo, che va sotto di due gol senza mai rendersi pericoloso, per cancellare lo svantaggio nella ripresa. Una ripresa dove si è visto il carattere e la grinta, oltre al gol ritrovato di Moscati, ma che non è servita per portare punti in Maremma in un momento che sembra sempre più delicato.

Foto di Paolo Orlando

In campo mister Magrini torna a puntare sul 442 a rombo, con il recuperato De Silvestro nel ruolo di trequartista alle spalle di Arras e Moscati. Solita difesa con Vrdoljak in mediana e la coppia Cretella-Fratini a fare le mezz’ali. Sostenuti dai cori della Curva nord, i biancorossi cercano di sfondare sulla sinistra, ma a trovare il corridoio giusto è Gambale che, al 15’, entra in area e batte Barosi per il vantaggio ospite. Il Grosseto accusa il colpo e cinque minuti dopo rischia anche il colpo del ko, con una palla buttata in area che Gambale in scivolata non trova per questione di centimetri. La reazione è affidata a una rovesciata di De Silvestro che finisce sopra la traversa. Alla mezz’ora Arras, in contropiede, vince un rimpallo contro il portiere ospite e a porta vuota spara alle stelle, facendo infuriare lo Zecchini. A un minuto dalla fine del primo tempo il Grosseto sprofonda nel baratro: Barranca scambia con Gambale, riceve palla in area e a tu per tu con Barosi segna il raddoppio che dà il via alle proteste dei tifosi nei confronti della squadra maremmana. Nella ripresa il Grifone si presenta in campo con Piccoli e Boccardi, ma soprattutto con più determinazione e idee e le prime due occasioni sono proprio dei biancorossi, che sembrano trasformati nonostante il parziale. A spingere è sempre e soprattutto Semeraro, sulla sinistra, ma il Montevarchi difende bene. Alla mezz’ora della ripresa il Grosseto accorcia: Raimo dalla destra mette un bel cross che Moscati trasforma in gol, accorciando le distanze. A nulla serve il forcing finale: il Montevarchi porta via i tre punti dallo Zecchini, inguaiando sempre di più il Grosseto.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Vrdoljak, Cretella (1’ st Piccoli), Fratini (20’ st Artioli), De Silvestro (25’ st Scaffidi), Arras (1’ st Boccardi), Moscati (36’ st Ghisolfi). A disposizione: Fallani, Salvi, Tiberi. All. Magrini.

MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Mercati (12’ st Dutu), Amatucci, Gambale (33’ st Carpani), Barranca (27’ st Doratiotto), Lischi, Jallow (12’ st Mionic), Bassano. A disposizione: Rinaldi, Lunghi, Poggesi, Boncompagni, Intinacelli. All. Malotti.

ARBITRO: Mario Perri di Roma1 (Giovanni Dell’Orco di Policoro, Francesco Collu di Oristano)

RETI: 15’ Gambale, 44’ Barranca, 33’ st Moscati

Spettatori totali 1358. Recupero 0’ pt, 4’ st.