Coronavirus, 60 nuovi positivi in Maremma. 36 ricoverati: sei in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 60 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto. È quello che rende noto la Asl Toscana sud est sui tamponi processati sino alle 14 di oggi.

550 i tamponi effettuati in Maremma. In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo nove, Siena 42, Grosseto 60, uno extra Asl) sono 112 i nuovi positivi. Da due giorni i dati sulla provincia di Grosseto sono tra i peggiori della Regione Toscana. Oggi seguiamo Firenze nel numero dei nuovi positivi.

Le persone positive in carico sono al momento 670, 13 le guarigioni e nessun decesso. La categoria che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi è quella che rientra nella fascia tra zero e 18 anni (forse anche grazie ai tamponi a campione nelle scuole): con 21 casi. 13 in quella tra 65 e 79.

I nuovi positivi sono uno ad Arcidosso, due a Campagnatico e altrettanti a Capalbio, tre a Castel del Piano, uno a Castiglione della Pescaia, due a Follonica, due a Gavorrano, 28 a Grosseto, quattro a Massa Marittima, due a Orbetello, dieci a Roccastrada dove due cene hanno innescato due focolai nelle frazioni di Torniella e Sticciano, uno a Scansano e infine due a Sorano.

All’ospedale Misericordia sono ricoverate al momento 30 persone e sei in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 670, 617 al proprio domicilio. 950 le persone in quarantena per contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 112 Provincia di Arezzo 9 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 60 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 4 2 1 – 2 – Grosseto 21 7 8 10 13 1 Siena 14 10 4 10 3 1 ASL TSE 39 19 13 20 18 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 14 nov Lunedì 15 nov Martedì 16 nov Mercoledì 17 nov Giovedì 18 nov Venerdì 19 nov Sabato 20 nov Domenica 21 nov Arezzo 42 16 13 26 19 17 22 9 Siena 68 44 25 31 43 21 86 42 Grosseto 49 21 31 34 34 26 84 60 Totale Asl 159 81 69 91 96 64 192 111

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Campagnatico 2 Capalbio 2 Castel Del Piano 3 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 2 Gavorrano 2 Grosseto 28 Massa Marittima 4 Orbetello 2 Roccastrada 10 Scansano 1 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 7 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 30 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 533 Provincia di Siena 736 Provincia di Grosseto 550

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 383 Provincia di Siena 811 Provincia di Grosseto 670

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 317 Provincia di Siena 761 Provincia di Grosseto 617

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1013 Provincia di Siena 1909 Provincia di Grosseto 950

Guariti Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 13 Provincia di Grosseto 13