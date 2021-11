Centro vaccinale chiuso “a sorpresa”: saltano decine di appuntamenti. «È una vergogna»

ALBERESE – C’è chi ha fatto un lungo viaggio di un’ora da Pitigliano, chi arriva da Grosseto e chi da Fonteblanda e Albinia. In tanti oggi pomeriggio si sono trovati di fronte ad una brutta sorpresa: il centro vaccinale di Spergolaia, ad Alberese, era chiuso. Una brutta sorpresa e tanti disagi perché in questa domenica di autunno erano diversi gli appuntamenti e le vaccinazioni programmate (foto di repertorio).

Tra l’altro il centro vaccinale di Alberese è uno dei due “hub” che sono attualmente operativi in provincia di Grosseto: l’altro è quello di Follonica quindi quello di Spergolaia solitamente viene utilizzato da tutta la popolazione del sud della provincia e delle aree interne.

«È una vergogna» hanno detto alcune delle persone che si sono recate al centro vaccinale e che hanno scritto anche alla nostra redazione.

Un disservizio che non siamo riusciti a capire da cosa sia dipeso, ma che dovrà essere in qualche modo spiegato nei prossimi giorni anche perché chi non ha potuto ricevere la dose programmata di vaccino dovrà poi essere spostato ad un altro giorno.