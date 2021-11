GROSSETO – Terza dose di vaccino contro il Covid per il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che stamattina ha ricevuto la somministrazione dal medico Claudio Pacella, consigliere comunale della sua maggioranza.

Vivarelli Colonna e Pacella hanno invitato i grossetani e tutti i cittadini a vaccinarsi. Già in passato il sindaco del capoluogo aveva lanciato un appello a vaccinarsi: Coronavirus, l’appello di Vivarelli Colonna: «Vaccinatevi, serve a non finire in terapia intensiva»

«In questi giorni – scrive il sindaco – in cui i contagi aumentano, invito tutti a procedere appena possibile con la terza dose di vaccino, proprio come ho fatto io oggi. E chi ancora non lo avesse fatto a vaccinarsi. E’ una forma di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri: un gesto concreto contro il Covid-19, per riconquistare la nostra libertà e stare bene».