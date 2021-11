Il rigore di Giustarini non basta, pari del Follonica Gavorrano contro il Poggibonsi

BAGNO DI GAVORRANO – Finisce 1-1 la decima fatica di campionato del Follonica Gavorrano, che impatta una casa contro il Poggibonsi. Squadre confermate e si parte; per gli unionisti si rivede in panchina Fremura dopo l’operazione allo scafoide, fuori combattimento Lo Sicco e Tascini.

Prima chance dei maremmani al 18′ da calcio d’angolo: svetta Fontana che di testa indirizza all’incrocio, quasi sulla linea salva un difensore del Poggibonsi. Al 30′ punizione a giro di Trovade, Camilli di testa non colpisce bene e il pallone sfila sul secondo palo, sfiorando un clamoroso autogol. Un minuto dopo, sugli sviluppi dell’angolo, Fontana di testa indirizza al sette ma un difensore salva sulla linea.

Al 34′ si vede il Poggibonsi con una mischia in area su corner e tiro in girata di Frosali, sopra la traversa.

Al 40′ grande occasione per i locali su contropiede veloce, con Giustarini che da sinistra calcia a botta sicura ma centra il palo. Sulla ribattuta, palla a Trovade e proteste dei minerari per un tocco di mano di un difensore che salva alla disperata, e poi l’ultima conclusione finisce sull’esterno della rete.

Nella ripresa tricolori sempre avanti ancora con Giustarini, ma i suoi rasoterra sono entrambi prede di Venè.

Al 12′ il Poggibonsi rischia ancora di farsi del male da solo: Mariafioti pressato scarica al suo portiere innescando invece Fontana: Venè in uscita disperata stoppa il pallone finché l’avversario calcia fuori. Sul fondo un tiro di Coccia.

Al 23′ rigore per i padroni di casa per intervento falloso di Mazzolli su Fontana: dal dischetto Giustarini non sbaglia e firma l’1-0. Poco dopo, secondo giallo per Coccia e doccia anticipata.

Con l’uomo in più, gli ospiti riescono a pareggiare al 42′ con Manfredi, che rivede un pallone e con calma fa partire in girata il tiro del definitivo 1-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra; Grifoni, Dierna, Bruni, Coccia; Arduini (42′ st Rosini), Del Rosso (31′ st Fremura), Trovade (14′ st Berardi); Mugelli, Fontana, Giustarini (41′ st Rosati). A disposizione: Nannelli, De Paolis, Giannini, Fofana, Ampollini. All. Bonura.

POGGIBONSI: Venè; Marafioti, Borri, Frosali, Simoncini; Camilli, Mazzolli, Muscas (36′ st Manfredi); Riccobono (16′ st Nicoloso); Regoli, Bellini (16′ st Donati). A disposizione: Pacini, De Vitis, Rimondi, Poggesi, Barbera, Cioni. All. Calderini.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia; assistenti Fabrizi di Frosinone e Salvatori di Tivoli.

RETI: 23′ st (rig.) Giustarini, 42′ st Manfredi.

NOTE: espulso al 28′ st Coccia; ammoniti Del Rosso, Coccia, Simoncini, Camilli, Mazzolli, Manfredi; recuperi 1+4.