Fanelli e Riparbelli debuttanti da podio: ottimi risultati al campionato Fise

FOLLONICA – Risultati da applausi da Cremona per due giovani follonichesi, protagoniste al campionato Debuttanti FISE 2020 specialità equestre regina dell’equitazione western, il reining.

Vittoria Fanelli, amazzone classe 2006 dell’Asd Circolo Ippico Palazzi, è seconda nella Novice Rider Bis e terza nella categoria Rookie Youth Bis, sempre sul suo quarter horse Doctor Dre.

Ottimi frutti quindi per Fanelli, dopo il duro lavoro svolto quotidianamente presso l’ASD follonichese, fiore all’occhiello dell’equitazione western attiva ormai da un trentennio. Ad affiancarla nelle sue vittorie il sempre presente Fabio Cerri, tecnico e trainer follonichese.

Presente a Cremona, nonché altra rappresentante della Toscana, anche Adelise Riparbelli, che in sella a Missin the Whiz, cavallo di sua proprietà, trionfa nella Novice Riders 2 mani: prima vittoria toscana.