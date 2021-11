Coronavirus, «Ricoveri in crescita, mancano posti letto e personale»: l’allarme dei sindacati

GROSSETO – «La situazione all’ospedale Misericordia di Grosseto è sempre più critica, dato che continuano a crescere i ricoverati per Covid».

Così le segreterie dell’area vasta Toscana sud est di Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica in una nota.

«Attualmente – affermano -, siamo a 30 posti letto occupati su 32 disponibili in malattie infettive, mentre sei occupati su otto disponibili in rianimazione. Anche il Dea – pronto soccorso è in forte criticità. Questo, quando il trend dei contagi, purtroppo, da quello che apprendiamo, non si inverte».

«Al Misericordia la fattispecie preoccupa fortemente, anche in relazione alla carenza della dei posti letto, dato che quelli dell’area Medica Covid, sono 32 in totale e otti quelli di rianimazione – prosegue la nota -. Rimangono fortissime criticità, per la cronica carenza di personale del nosocomio. Le assunzioni relativa al concorso indetto da Estar, va a rilento, per le limitazioni imposta dalla Regione Toscana riguardo le assunzioni, tanto, che recentemente, Cgil Cisl e Uil Funzione Pubblica, hanno indetto lo stato di agitazione nelle varie Aziende Sanitarie della Toscana, incontrandosi a livello di Aree Vaste Territoriali, con i Prefetti di provincia».

«Nel frattempo -aggiungono -, sempre al Misericordia vengono aperti nuovi reparti come la riabilitazione neurologica, cosa che va ad accrescere la centellinazione delle risorse infermieristiche disponibili. Se poi si tiene conto che il concorso Estar per Oss è in fase di start-up, il disagio sul reperimento delle risorse sanitario, si fa sempre più critico, anzi, quasi insostenibile».

«Se, infine, aggiungiamo la mancata sostituzione degli operatori sanitari sospesi perché non vaccinati, si profila un quadro, non ”estremamente critico”, bensì da “incubo”. Occorre pertanto che – conclude la nota, al presidio ospedaliero Misericordia, vengano individuati nuovi posti letto ed immesso nuovo personale infermieristico (in attesa di quello Oss, una volta terminata la proceduta concorsuale indetta da Estar). E questo, va fatto subito».