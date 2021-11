Coronavirus: boom di casi in provincia, sono 84. In ospedale 35 ricoverati

GROSSETO – Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 26). Un boom di nuovi casi cone confermano i dati diffusi dall’Asl Toscana sud est che si riferiscono ai tamponi processati dalle ore 14 di ieri, 19 novembre, alle ore 14 di oggi, 20 novembre.

La situazione nel dettaglio:

Sono 563 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso dei nuovi positivi sale così a 14,9 per cento. Un numero più che triplicato rispetto a ieri quando il tasso era del 4,4%.

Si registrano inoltre 12 guarigioni e gli attualmente positivi in carico all’Asl sono 626.

I casi sono così distribuiti sul territorio:

26 a Grosseto, 12 a Roccastrada, 8 a Follonica, 2 ad Arcidosso,1 a Capalbio, 4 a Castel del Piano, 3 a Castiglione della Pescaia, 5 a Gavorrano, 5 a Manciano, 2 a Massa Marittima, 3 a Monte Argentario, 2 a Monterotondo Marittimo, 3 a Orbetello, 1 a Roccalbegna, 5 a Scansano, 1 a Seggiano e 1 a Semproniano.

Ricoveri:

Sono in totale 35 i pazienti ricoverati all’ospedale della Misericordia, uno in meno in più rispetto a ieri, di cui 30 in Degenza Covid e cinque in terapia intensiva. Diminuiscono quindi i ricoveri in rianimazione di un paziente.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 194 Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 86 Provincia di Grosseto 84 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 6 3 6 4 2 1 Grosseto 25 11 23 12 10 3 Siena 25 12 13 19 11 6 ASL TSE 56 26 42 35 23 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 13 nov Domenica 14 nov Lunedì 15 nov Martedì 16 nov Mercoledì 17 nov Giovedì 18 nov Venerdì 19 nov Sabato 20 nov Arezzo 43 42 16 13 26 19 17 22 Siena 37 68 44 25 31 43 21 86 Grosseto 45 49 21 31 34 34 26 84 Totale Asl 125 159 81 69 91 96 64 192

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 2 Capalbio 1 Castel Del Piano 4 Castiglione Della Pescaia 3 Follonica 8 Gavorrano 5 Grosseto 26 Manciano 5 Massa Marittima 2 Monte Argentario 3 Monterotondo Marittimo 2 Orbetello 3 Roccalbegna 1 Roccastrada 12 Scansano 5 Seggiano 1 Semproniano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 7 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 30 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 764 Provincia di Siena 1018 Provincia di Grosseto 563

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 403 Provincia di Siena 785 Provincia di Grosseto 626

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 343 Provincia di Siena 733 Provincia di Grosseto 592

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1124 Provincia di Siena 1908 Provincia di Grosseto 1068

Guariti Provincia di Arezzo 28 Provincia di Siena 19 Provincia di Grosseto 12