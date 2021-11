32mila euro per i Musei di Maremma: arriva la mostra in 3D

GROSSETO – “Il sistema dei Musei di Maremma si colloca al terzo posto nella graduatoria del Bando sistemi museali 2021 della Regione Toscana pubblicato nei giorni scorsi, riuscendo ad ottenere un contributo di ben 32 mila euro”, commenta la presidente Irene Lauretti.

“Un riconoscimento molto importante che colloca anche quest’anno i musei della provincia di Grosseto sul podio dei sistemi museali regionali (nel 2019 arrivò al primo posto), in una graduatoria che ha visto la partecipazione di 22 realtà da tutta la Toscana”.

“Questo risultato – ha continuato – è maturato grazie ad un progetto che rientra pienamente nei parametri del bando regionale che ha voluto premiare l’impegno dei Musei di Maremma sul fronte della digitalizzazione del patrimonio che vedrà nel 2022 la creazione di una grande mostra virtuale in 3D. Oltre a questo c’è stato poi il continuo sviluppo del sito web con nuove pagine dedicate alla didattica e agli eventi, la promozione dei musei grazie alla serie di video “Musei on the road” pubblicati sul canale Youtube del sistema e tutte le attività di comunicazione sui social media.”

Inoltre la formazione e l’aggiornamento del personale dei musei finalizzati alla loro crescita professionale.

“Il sistema Musei di Maremma – ha concluso– si conferma come una rete museale di qualità e diffusa sul territorio che lavora per stare insieme. Con queste nuove risorse saremo in grado di finanziare un progetto innovativo come quello della digitalizzazione che coinvolgerà tutte le strutture della rete e che culminerà in una grande mostra virtuale nel 2022. Un ulteriore e importante salto di qualità che premia la nostra capacità di presentare progetti innovativi e soprattutto realizzabili mettendo in campo competenze interne al nostro sistema.”

Per info: www.museidimaremma.it