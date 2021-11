Vaccini, l’Asl rafforza il servizio: 20mila dosi disponibili già la prossima settimana

GROSSETO – Ventimila dosi disponibili nella settimana dal 22 al 28 novembre in tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana sud est, equamente divise tra le tre province.

Sono i numeri del potenziamento dell’offerta di dosi anti-Covid nei centri dell’Asl che consentirà di ampliare la programmazione disponibile per la prenotazione tramite il portale regionale e la disponibilità garantita per gli accessi diretti in tutti i centri vaccinali.

L’incremento, che rappresenta un raddoppio rispetto all’offerta attuale, avverrà in parallelo all’aumento delle fasce di età che potranno accedere alla terza dose: da questo pomeriggio, sul portale della Regione Toscana è stata aperta a tutte le persone con oltre 40 anni la possibilità di prenotazione, in precedenza riservata ai maggiori di 60 anni, alle persone con elevata fragilità, operatori sanitari, personale delle Rsa.

A partire da lunedì 29 novembre, sarà definita la riapertura progressiva di altre sedi per accrescere l’offerta dei centri vaccinali sul territorio: Abbadia San Salvatore in provincia di Siena, Sansepolcro e Casentino in provincia di Arezzo, colline dell’Albegna e la nuova sede nel capoluogo in provincia di Grosseto.

L’Azienda è fortemente impegnata nella prosecuzione della campagna anti Covid – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –. Accanto allo sforzo per completare il primo ciclo di vaccinazione di tutta la popolazione, l’ampliamento dell’offerta per la terza dose richiede un incremento della disponibilità di dosi. Così come cambieranno il numero e la dislocazione dei centri vaccinali, che stiamo individuando per coprire tutto il territorio delle tre province. Le nuove sedi saranno attivate nel più breve tempo possibile”.