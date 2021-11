Pisa battuta fuori casa, anticipo vincente per le Under 15 della Gea

GROSSETO – Prima affermazione stagionale per la Gea Acqua & Sapone Grosseto nell’anticipo della seconda giornata del campionato Under 15 sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa (45-60 il risultato). Trascinate da Clara Nunziatini, autrice di 32 punti, le ragazzine di Luca Faragli hanno preso in mano la gara fin dalla prima frazione, anche se il divario si è allargato nel secondo tempo, con un parziale di 19-5 nel terzo quarto, prima di un leggero recupero delle locali nell’ultimo periodo. Acqua & Sapone ha sfruttato alla perfezione la velocità, con tante palle rubate e canestri in contropiede. Primi punti dell’anno per Matilde Pepi, classe 2010, e Giulia Martini, classe 2009, che hanno avuto un buon minutaggio nella ripresa.

P.F. Pisa-Acqua & Sapone Gea Grosseto 45-60

ACQUA & SAPONE: Valleriani, Di Traglia, Pepi 2, Martini 2, Merlini 10, Nunziatini 32, De Michele, Rapisarda, Faragli 14. All. Luca Faragli.

Parziali: 8-13, 24-28; 29-47, 45-60.

Il resto del programma della 2a giornata: B.F. Pontedera-Le Mura Lucca, Jolly Acli Livorno-Basket Golfo Piombino.

Classifica: Pontedera, Lucca, Livorno, Gea Grosseto 2; Montecatini, Piombino, Pisa 0.