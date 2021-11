Il Comune cerca un nuovo gestore per il cinema Goldoni: pubblicato il bando

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato la gara per individuare il nuovo gestore della sala cinematografica ricavata all’interno del Palazzo dell’Abbondanza. Le proiezioni, che al momento sono state sospese per la scadenza della vecchia concessione e la mancata proroga, riprenderanno nel periodo natalizio.

“Il 4 novembre è scaduta la concessione per la gestione del cinema Goldoni, – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – ed il vecchio gestore, la Cooperativa Ape Regina, ha comunicato al Comune la volontà di non procedere con la proroga. Per questo motivo da qualche settimana sono state interrotte le proiezioni. Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato subito una nuova gara, il procedimento sta andando avanti e contiamo di poter individuare nei prossimi giorni il nuovo gestore, in modo da riprendere con le proiezioni il prima possibile e comunque entro Natale.”