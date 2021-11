Festa a scuola: per la giornata dell’albero inaugurate le aule all’aperto

FOLLONICA – Grande fermento nelle scuole di Follonica: stamattina, 19 novembre, in occasione della festa dell’Albero (che sarà domenica) i bambini e le bambine delle scuole elementari e delle scuole dell’infanzia hanno piantato alberi, cantato canzoni e inaugurato le nuove aule all’aperto realizzate nei cortili. Ai vari festeggiamenti hanno preso parte le assessore Barbara Catalani e Mirjam Giorgieri.

La scuola elementare di via Buozzi ha inaugurato l’aula all’aperto leggendo alcune pagine del Piccolo Principe e i bambini e le bambine hanno poi tenuto una lezione sulla action painting di Jackson Pollock, seguita da una canzone. I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia di via Marche hanno invece piantato un mandorlo insieme agli esperti della Savet e hanno festeggiato con corone di foglie e canzoni. Alla scuola elementare di via Varsavia, infine, si è tenuta una festa doppia: questa mattina insieme alla Forestale sono sono state piantate due ginestre al ritmo delle canzoni intonate dalle bambine e dai bambini della scuola e, alla fine della mattinata, è stata inaugurata la nova aula all’aperto composta da un enorme tavolo in legno dove svolgere tante attività.

«Abbiamo unito i festeggiamenti per l’inaugurazione delle aule all’aperto e per la Giornata dell’albero per organizzare delle attività con i bambini – commentano le assessore – le aule all’aperto sono state realizzate recentemente sulla spinta dell’emergenza sanitaria ma di fatto rappresentano delle bellissime e nuove opportunità per la didattica, sia per gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia che per quelli delle elementari. La festa dell’albero, invece, è un’occasione che cogliamo ogni anno per parlare di ecologia e sostenibilità anche grazie all’intervento di esperti, come è stato fatto quest’anno con la Forestale e con la Savet, che ringraziamo».