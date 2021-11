Coronavirus nelle scuole: sono 57 le classi maremmane con almeno un positivo

GROSSETO – Sono 57 le classi in cui attualmente si registra almeno un contagiato di coronavirus (tra alunni o insegnati). Lo conferma la Asl Toscana sud est nel report settimanale.

Si tratta sette le classi per quanto riguarda le scuole superiori, 23 per le scuole medie, 25 per le elementari e due per le scuole dell’infanzia. Non si registra invece nessun contagio negli asili nidi.

Con l’entrata in vigore del nuovo protocollo che regola le quarantene nelle scuole, non tutte gli studenti si trovano in isolamento domiciliare.

Infatti solo alcune delle 57 classi sono in quarantena (tutte quelle con alunni minori di sei anni o dove sono presenti almeno tre positivi). Le restanti classi sono in sorveglianza con testing, ovvero tampone T 0 (primo giorno) e T 5 (finale al quinto giorno).

In tutta la Asl Toscana sud est le classi con almeno un contagiato sono 157 (Arezzo 38, Siena 62 e Grosseto 57).