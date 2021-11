Buoni spesa: il Comune aiuta le famiglie in difficoltà. Ecco come fare domanda

CAPALBIO – C’è tempo fino a martedì 30 novembre per presentare richiesta per i buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Capalbio per venire incontro alle famiglie in difficoltà anche a causa, soprattutto, della crisi economica legata alla pandemia. La giunta comunale, infatti, ha deciso di stanziare 10mila euro per sostenere le famiglie e le persone in difficoltà.

Il contributo, che ammonta a 40 euro, sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Possono presentare domanda, sul modulo apposito reperibile sul sito del Comune di Capalbio all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it, i residenti che: abbiano perso o vivano una situazione di riduzione del lavoro; abbiano sospeso, ridotto o chiuso l’attività; abbiano lavori intermittenti; non riescano, in questa fase di emergenza legata al Covid-19, ad acquistare generi alimentari o beni di prima necessità; usufruiscano di prestazioni socio-assistenziali non significative dal punto di vista del reddito; abbiano disponibilità sui conti o depositi bancari inferiori a 5mila euro.

“Si tratta di piccolo ma concreto sostegno – commenta la Giunta – che si potrà unire ad altre misure previste per supportare le famiglie in difficoltà. Il nostro territorio non è stato risparmiato, nonostante il buon andamento della stagione estiva, dalla crisi economica legata al perdurare della pandemia e per questo ci è sembrato importante stanziare questa cifra per le famiglie e i singoli che ne hanno bisogno”.

La presentazione delle domande, secondo le modalità indicate nel bando, dovrà avvenire tassativamente entro il 30 novembre 2021. Richieste successive, infatti, non potranno essere accolte. Per presentare la propria richiesta è possibile inviare una email all’indirizzo l.marini@comune.capalbio.gr.it o una pec all’indirizzo info@pec.comune.capalbio.gr.it.

Chi fosse impossibilitato ad usare questi strumenti può presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle ore 12. Per i dettagli e la consultazione di tutti i documenti utili è possibile visitare il sito https://bit.ly/BuoniSpesaCapalbio.