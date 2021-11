Verso il congresso dei pensionati Cisl: domani a Massa Marittima la prima assemblea

GROSSETO – Domani alle 9.30, nella sede dell’Unione dei Comuni di Massa Marittima (Rls Colline metallifere), avrà luogo la prima delle cinque assemblee dei Pensionati Cisl Grosseto, aperte ai soli iscritti, che precede il congresso territoriale dei Pensionati Cisl del 10 dicembre, all’Hotel terme marine Leopoldo II di Marina di Grosseto.

“Abbiamo deciso di organizzare le assemblee nelle strutture di base territoriali per favori la partecipazione di tutti gli iscritti”, commenta il segretario generale della Fnp Cisl di Grosseto, Carlo di Paola.

Per questo, per per incentivare la partecipazione degli iscritti secondo l’area di appartenenza, la Fnp Cisl ha organizzato in tutto il territorio provinciale le assemblee congressuali. Si parte, come detto, domani a Massa Marittima, poi il 24 novembre incontro alle ore 15.30, all’oratorio sant’Antonio di Orbetello (Rls Colline d’Albegna); il 23 novembre alle ore 14.30, è in programma il terzo appuntamento nella sala consiliare di Castel del Piano (Rls Amiata); il 26 novembre alle ore 15.30, si passa alla sala Eden di Grosseto (Rls Area grossetana), mentre il 29 novembre ore 15.00, incontro nella sala adiacente la chiesa di santa Paola della Croce di via M. Chirici 3 di Follonica (Rls Follonica).

La partecipazione alle assemblee può avvenire solo su esibizione del green pass. Ad ogni incontro sarà presente il segretario di Pensionati Cisl Carlo di Paola.