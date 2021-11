Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: un corso con Cna

GROSSETO – Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura indispensabile in azienda. Per questo Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, organizza periodicamente il corso obbligatorio per i datori di lavoro delle società e delle imprese, anche individuali, con dipendenti.

Nel mese di novembre, con il primo incontro fissato per il 23, e nel mese di dicembre, quindi si svilupperà il percorso formativo per le imprese suddivise in quelle con rischio basso, medio e alto.

Alla fine del percorso i partecipanti saranno qualificati come responsabili del servizio di prevenzione e protezione e saranno titolati, quindi a coordinare tutti gli interventi volti a prevenire incidenti sul lavoro e altre situazioni di inefficienza, malcontento o pericolo, per garantire il benessere e la sicurezza dei lavoratori, elementi fondamentali per un’azienda che intende crescere fornendo ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro.

Inoltre, le imprese che non rispettano gli obblighi di legge, possono incorrere in sanzioni amministrative e penali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Cna Servizi al numero 0564 452909 – e.dolci@cna-gr.it.