Da oggi cantieri aperti, attenti al traffico: i varchi di viale Uranio saranno chiusi

GROSSETO – “È iniziato l’intervento di moderazione del traffico su viale Uranio per un valore totale di 150mila euro per cui il Comune di Grosseto ha partecipato al bando di cofinanziamento regionale per la realizzazione di interventi atti a migliorare la sicurezza sulle strade toscane”, così recita il post Facebook del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Al momento – prosegue – la ditta locale Massai sta lavorando alla chiusura delle otto intersezioni lungo gli spartitraffico presenti nel tratto compreso tra via dell’Alabastro e via Mercurio”.

“Il progetto prevede inoltre l’allargamento del marciapiede in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di fronte al centro commerciale, uno dei punti più rischiosi per la sicurezza dei pedoni e la realizzazione di un impianto di illuminazione corredato da una segnaletica stradale luminosa.”

“Saranno inoltre eliminati – conclude -i punti di disconnessione del manto stradale, specialmente quelli in corrispondenza dei tombini”.