Coronavirus: terza dose per i diabetici: open day in Maremma. Ecco quando

GROSSETO – Giornata speciale in tutta la Asl sabato 20 novembre. Antonio D’Urso direttore generale: “Occasione importante rivolta a questa fascia di cittadini che ha pagato un prezzo alto durante la pandemia”

In occasione del mese di prevenzione per il diabete l’Asl Toscana sud est ha predisposto per sabato 20 novembre una giornata speciale di somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid riservato alle persone con diabete sopra i 18 anni con ingresso libero senza prenotazione.

Nei punti vaccinali individuati dall’azienda ad Arezzo, Siena e Grosseto, nella mattina di sabato 20 novembre dalle 9 alle 13 saranno presenti i professionisti di diabetologia che seguiranno da vicino la vaccinazione delle persone affette da questa patologia.

Una iniziativa che ricopre un particolare valore, perchè se è vero che i soggetti affetti da diabete mellito non presentano un rischio più elevato di contrarre l’infezione da virus Sars-Covid è anche vero che le persone con diabete hanno un rischio più elevato di complicazioni e ospedalizzazioni in caso di infezione e una mortalità 2,5 volte superiore. Se poi il diabete è accompagnato da obesità la prognosi è ancora peggiore.

Nel mondo 4 decessi su 10 per Covid -19 sono legati al diabete.

Tra i pazienti colpiti dall’infezione e ricoverati 1 su 3 presenta il diabete, già noto o di nuova scoperta. Da un recente studio, sembra anche che dal 15% al 30% dei pazienti che hanno contratto una forma grave di Covid-19 hanno sviluppato successivamente il diabete e, verosimilmente, queste persone presentavano una forma di prediabete, ossia una suscettibilità al diabete, che si è poi manifestata come diabete mellito in seguito all’infezione.

I dati sulla vaccinazione anti-Covid nei pazienti diabetici sono molto rassicuranti e non hanno mostrato peggioramenti del controllo glicometabolico o delle complicanze del diabete. Inoltre occorre sapere che nel diabete vi sono alterazioni dell’immunità cellulare che possono limitare la risposta al vaccino.

“Questo Open Day vaccinale – dichiara il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso – riveste un’importanza straordinaria rivolto proprio alle persone che in questi anni di pandemia hanno pagato un prezzo maggiore e che più di altri dobbiamo proteggere. Il mio accorato invito è quindi rivolto a tutti i diabetici perchè si presentino sabato 20 novembre nei nostri centri dove verranno accolti e seguiti con particolare attenzione. La terza dose darà a tutti lo slancio per passare al meglio questo inverno e per limitare al massimo la diffusione del virus”.

Open Day per vaccinazione Anti-Covid per diabetici dove e quando

Sabato 20 novembre dalle 9 alle 13

Provincia di Arezzo

Centro Affari e Convegni – Arezzo

Centro Vaccinale Loro Ciuffenna

Provincia di Grosseto

Ospedale Misericordia – Ambulatorio di Diabetologia

Ospedale di Orbetello – Centro Vaccinale

Provincia di Siena

Montepulciano – Sala Polivalente ex Macelli

Ospedale Campostaggia – Ambulatorio Vaccinale