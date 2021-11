Buoni spesa e contributi per le utenze: il Comune stanzia oltre 13mila euro. Come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Destinate dalla giunta comunale di Castiglione della Pescaia le risorse economiche per l’erogazione di buoni spesa “Covid-19” ed i bonus per il pagamento delle utenze idriche, elettriche e del gas.

«Abbiamo adottato questo provvedimento – fanno sapere la sindaca Elena Nappi e l’assessora alle politiche per la casa Sandra Mucciarini – indirizzando quelle somme stanziate dal Governo in favore delle famiglie castiglionesi con un Isee fino a 15mila euro che stanno attraversando una fase di criticità dal punto di vista economico, sostenendole sia con i buoni spesa, che con il pagamento delle utenze domestiche».

«Cerchiamo di dare risposte sempre adeguate ai bisogni della cittadinanza – dicono sindaca e assessora – soprattutto in questo momento storico segnato dall’emergenza sanitaria da coronavirus che ha prodotto preoccupanti ripercussioni sul tessuto occupazionale e sociale. Vogliamo garantire con atti concreti come questi la vicinanza dell’amministrazione, contribuendo a far superare questa fase con dignità e sperando in un futuro migliore».

Il Comune ha raggiunto un accordo stanziando 10mila euro da erogare all’azienda Unicicoop Tirreno delle Paduline per i buoni alimentari e ulteriori 3500 euro andranno a favore del pagamento delle bollette elettriche, idriche e del gas dei nuclei familiari in difficoltà.

«L’importo del buono spesa – spiegano le due amministratrici – andrà da 150 a 400 euro e sarà determinato secondo il principio di gradualità, tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza dei criteri previsti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e la domanda dovrà pervenire negli uffici del Comune entro il 31 dicembre 2021»;

Gli interessati potranno richiedere ulteriori notizie e chiarimenti alla dottoressa Cinzia Piazzi del servizio Sap telefonando al numero 0564927240 – mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.