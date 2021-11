Casaglia nell’organigramma della Fijlkam, seguirà gli Juniores della Nazionale judo

GROSSETO – Dopo la qualifica di Maestro di Judo ottenuta la settimana scorsa, ancora un grande risultato per Andrea Casaglia che è stato inserito nell’organigramma della FIJLKAM settore Judo, tra gli allenatori e collaboratori della Nazionale Italiana Juniores.

Un incarico di prestigio che viene condiviso dalla Judo Grosseto anche con tutti i tecnici che negli anni hanno collaborato con Andrea: Aldo, Renato, Francesco, Paolo e Raffaello. Un riconoscimento che premia i numerosi titoli vinti dalla società grossetana grazie agli atleti che hanno condiviso il tatami con i loro istruttori con tenacia e determinazione.

Da citare la vittoria per due anni consecutivi del titolo di Campioni d’Italia Juniores oltre alle numerose medaglie vinte in gare Nazionali e Internazionali e alle convocazioni dei propri atleti ai Campionati Europei e Mondiali Juniores.

“Sono grato ai Consiglieri Federali Giuseppe Matera, Maria Grazia Perrucci, Andrea Regis e Laura Di Toma – ha commentato Casaglia – che mi danno la possibilità di vivere questa esperienza. Cercherò di essere un valido supporto per gli atleti della Nazionale Juniores ma anche un riferimento per tutti gli atleti della Toscana. Desidero ringraziare la mia famiglia che in questi anni mi ha sempre supportato, i miei maestri e i miei allievi perché ognuno di loro mi ha donato qualcosa che mi ha permesso di arrivare dove sono. Un ultimo ringraziamento al Comune di Grosseto e in particolare all’assessore allo Sport Fabrizio Rossi per la sua vicinanza e disponibilità nei confronti del Judo Grosseto”.