Trecento podisti da mezza Italia per l’Argentario Trail, ultime ore per iscriversi

MONTE ARGENTARIO – A poche ore dal termine delle iscrizioni sono quasi 300 gli iscritti alla settima edizione dell’Argentario Trail, la corsa podistica che l’Asd Atletica Costa d’Argento ha organizzato per domenica 21 novembre 2021 a Porto Santo Stefano. Tanti partecipanti dunque, provenienti da nove regioni d’Italia, si cimenteranno nella gara attraverso i sentieri, le pendici e la costa dell’Argentario.

La corsa è aperta a tutti i maggiorenni tesserati Uisp, Fidal o altro ente di promozione sportiva, si svolge su un percorso di circa 23 km che si sviluppa quasi interamente su un sentiero, strade su campo, strade bianche e un po’ di asfalto.

Il raduno è fissato alle ore 9,30 al piazzale del Siluripedio dove è previsto anche l’arrivo, partenza ufficiale dal Cantiere dell’Argentario, da qui i runners raggiungeranno il Pozzarello per salire poi a Punta Telegrafo, attraverseranno il Sentiero della Madonnina, la località dell’ Olmo fino al caratteristico attraversamento della Torre di Capo d’Omo per poi ridiscendere dalla Panoramica Alta verso il Siluripedio. Tempo previsto 2-3 ore.

Il percorso è facilmente percorribile con scarpe normali da running anche se gli organizzatori consigliano scarpe specifiche ad alta tenuta per trarre la massima performance .

Il rifornimento sarà prima di metà gara come da protocollo con bottiglia intera di acqua da aprire da soli, è consigliata quindi eventuale riserva idrica per essere maggiormente autonomi.

Come da protocollo anticovid non ci sarà il buffet, ma appena terminata la gara gli atleti riceveranno oltre alla t shirt un pacco alimentare per potersi auto rifornire. I concorrenti riceveranno inoltre in omaggio il link delle foto dal professionista Marco Solari.

Info : www.atleticacostadargento.it/trail/