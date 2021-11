Il Cus Albinia ricomincia dall’oro, Amadori prima agli Obbligatori Uisp

ALBINIA – Il CUS Albinia ricomincia alla grande scendendo in pista per il trofeo Nazionale obbligatori Uisp con le sue atlete più giovani; in evidenza Diletta Amadori nei pre novizi giovani che alla sua prima esperienza in pista conquista il gradino più alto del podio.

Per i novizi giovani, nonostante l’emozione, Diletta Bini e Arianna Vispi conquistano rispettivamente la settima e ottava posizione tra le top ten.

Per i novizi Uisp con una buona gara Sofia Ricci si piazza al dodicesimo posto.

Continuano incessantemente gli allenamenti delle atlete del CUS sotto la supervisione delle insegnanti di livello in virtù delle prossime gare. Alle atlete vanno i complimenti di tutto il direttivo.