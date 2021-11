Coppa Uisp, terza vittoria in tre giornate per Gavorrano e Disperata

GROSSETO – Ancora tre squadre a punteggio pieno dopo tre giornate della coppa di calcio Uisp. Nel girone A terza affermazione per il Montemazzano, che si sbarazza del Chiusdino con un sonante 5-1; stesso punteggio per il Gavorrano che ipoteca il secondo posto con il successo di Boccheggiano.

Nel girone B non si ferma la marcia della Disperata, a bersaglio anche nella trasferta di Talamone. Con il Venturina che travolge 5-2 l’Argentario le altre squadre sono tutte a quota 3 punti.

Una coppia a 6 punti, invece, guida il gruppo C. Si tratta del Montemerano, 4-2 all’Alberese, e dell’Etrusca Vetulonia, 2-0 sulla Polverosa.

Infine il girone D: resta perfetta la marcia del Sant’Angelo, travolgente nel 4-0 sul Paganico. Finisce in parità, 2-2, tra Seggiano e Granducato del Sasso.

Girone A

Boccheggiano-Gavorrano 1-5

Montemazzano-Chiusdino 5-1

Classifica

Montemazzano 9

Gavorrano 6

Chiusdino 1

Boccheggiano 1

Girone B

Venturina-Argentario 5-2

Talamone-Disperata 1-2

Classifica

Disperata 9

Argentario 3

Talamone 3

Venturina 3

Girone C

Montemerano-Alberese 4-2

Vetulonia-Polverosa-2-0

Classifica

Vetulonia 6

Montemerano 6

Alberese 3

Polverosa 3

Girone D

Sant’Angelo-Paganico 4-0

Seggiano-Granducato 2-2

Classifica

Sant’Angelo 9

Granducato 4

Paganico 3

Seggiano 1