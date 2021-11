In ospedale solo 7 vaccinati (anziani): i “no vax” sono 23. Ecco come protegge il vaccino. TUTTI I NUMERI

GROSSETO - I numeri della diffusione del coronavirus in questo periodo di “quarta ondata” stanno crescendo. Nella giornata di ieri in Maremma sono stati registrati 21 nuovi casi, meno rispetto al giorno precedente, quando sono stati 49, ma il dato del lunedì solitamente è sempre un po’ più basso visto che durante il fine settimana vengono effettuati meno tamponi.

Il numero più rilevanti in questo momento è senz’altro quello dei ricoveri in ospedale. Si tratta infatti di un dato in aumento. Attualmente all’ospedale di Grosseto per Covid sono ricoverati 30 pazienti, di cui 26 nel reparto di malattie infettive (area Covid) e quattro in terapia intensiva.

Bisogna fare però una distinzione tra i pazienti, ovvero quelli vaccinati e non per avere un quadro più ampio sulla diffusione del virus e malattia.

I numeri - Dei 30 pazienti ricoverato al Misericordia sette sono vaccinati, che corrispondono al 23 per cento. Quindi i non vaccinati ricoverati sono il 77 per cento.

Invece dei 26 pazienti del reparto Covid sono sei i vaccinati, quindi anche qui la percentuale è del 23% . I pazienti non vaccinati anche qui sono il 77 per cento.

In terapia intensiva, dei quattro pazienti sono tre i non vaccinati, il 75% mentre uno è vaccinato, che corrisponde al 25 %.

L’età - L'età media dei vaccinati ricoverati è di 79,7 anni mentre l'età media dei non vaccinati è di 62,4 anni.

Da questi dati dati emerge che senza la protezione offerta dal vaccino la probabilità di contrarre il virus è molto più elevata e quindi senza vaccino ci si ammala di più e soprattutto si alza molto il rischio nel caso di malattia grave, come dimostrano i numeri della terapia intensiva. Allo stesso tempo, prendendo in analisi il dato dell'età media dei malati ricoverati, è evidente che senza vaccino si finisce in ospedale a un'età molto più bassa rispetto ai vaccinati: si nota infatti una differenza di quasi 20 anni tra vaccinati e non.

