Coronavirus in Maremma: muore una donna. 31 nuovi casi e 30 ricoverati, cinque in terapia intensiva

GROSSETO - Sono 31 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 21). I numeri si riferiscono ai tamponi processati dalle ore 14 di ieri, 15 novembre, alle ore 14 di oggi, 16 novembre.

Purtroppo anche nella giornata di oggi si registra un decesso, si tratta di una donna di 87 anni che era ricoverata all’ospedale della Misericordia.

La situazione nel dettaglio:

Sono 632 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso dei nuovi positivi è del 4,9 per cento. Si registrano 15 decessi e gli attualmente positivi in carico all’Asl sono 496.

I casi sono così distribuiti sul territorio: 15 a Grosseto, 2 a Follonica, 3 a Gavorrano, 3 a Manciano, 2 a Monte Argentario, 4 a Orbetello, 1 a Roccastrada e 1 a Scarlino.

Ricoveri:

Sono in totale 30 i pazienti ricoverati all’ospedale della Misericordia, un dato stabile rispetto a ieri, di cui 25 in Degenza Covid e cinque in terapia intensiva. Quest’ultima conta quindi un paziente in più rispetto a ieri, quando i ricoveri in rianimazione erano quattro.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 69 Provincia di Arezzo 13 Provincia di Siena 25 Provincia di Grosseto 31 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 3 2 3 - 4 1 Grosseto 12 2 5 9 2 1 Siena 14 3 3 3 1 1 ASL TSE 29 7 11 12 7 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 9 nov Mercoledì 10 nov Giovedì 11 nov Venerdì 12 nov Sabato 13 nov Domenica 14 nov Lunedì 15 nov Martedì 16 nov Arezzo 27 26 36 45 43 42 16 13 Siena 20 16 27 65 37 68 44 25 Grosseto 20 23 36 34 45 49 21 31 Totale Asl 67 65 99 144 125 159 81 69

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 2 Gavorrano 3 Grosseto 15 Manciano 3 Monte Argentario 2 Orbetello 4 Roccastrada 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 25 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 706 Provincia di Siena 907 Provincia di Grosseto 632

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 422 Provincia di Siena 728 Provincia di Grosseto 496

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 362 Provincia di Siena 683 Provincia di Grosseto 457

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1311 Provincia di Siena 1795 Provincia di Grosseto 941

Guariti Provincia di Arezzo 27 Provincia di Siena 28 Provincia di Grosseto 15